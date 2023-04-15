РИА Новости: украинский военный признал, что в Артёмовске идут беспрецедентно тяжёлые бои
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Как пишет РИА Новости, об этом сообщает УНИАН.
«Сегодня непосредственно в городской застройке происходят беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои», — сказал Череватый.
По его словам, ВС России продолжают сосредоточивать усилия на Артёмовске (Бахмуте).
Ранее боец ЧВК «Вагнер» заявил, что киевский режим оставляет большое количество тел погибших в Артёмовске (Бахмуте) украинских боевиков, не стремясь даже договориться об их эвакуации.
В Минобороны России сообщили, что оставшиеся в Артёмовске (Бахмуте) бойцы ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения ВС России.