Боец ЧВК «Вагнер»: Киев бросает в Артёмовске своих погибших солдат

Короткая ссылка
Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что киевский режим оставляет большое количество тел погибших в Артёмовске (Бахмуте) украинских боевиков, не стремясь даже договориться об их эвакуации.
Боец ЧВК «Вагнер»: Киев бросает в Артёмовске своих погибших солдат
  • AFP
  • © ANATOLII STEPANOV

«Никто не забирает, даже попыток не было, чтобы прийти договориться», — заявил собеседник агентству РИА Новости.

Вместе с этим боец показал тела погибших украинских боевиков в одной из жилых многоэтажек города.

Отмечается, что украинское командование кидает в город боевиков из самых разных подразделений.

«Тут и территориальная оборона с разных городов, и пограничники, и 93-я бригада. Всех мы перемалываем. По показаниям пленных, тут тероборона и Винницы, и Закарпатья», — рассказал один из командиров ЧВК «Вагнер».

Ранее боец ЧВК «Вагнер» заявил, что российские военные в Артёмовске выдавливают подразделения ВСУ, зажимая их в клещи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить