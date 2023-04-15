Боец ЧВК «Вагнер»: Киев бросает в Артёмовске своих погибших солдат

Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что киевский режим оставляет большое количество тел погибших в Артёмовске (Бахмуте) украинских боевиков, не стремясь даже договориться об их эвакуации.

«Никто не забирает, даже попыток не было, чтобы прийти договориться», — заявил собеседник агентству РИА Новости.

Вместе с этим боец показал тела погибших украинских боевиков в одной из жилых многоэтажек города.

Отмечается, что украинское командование кидает в город боевиков из самых разных подразделений.

«Тут и территориальная оборона с разных городов, и пограничники, и 93-я бригада. Всех мы перемалываем. По показаниям пленных, тут тероборона и Винницы, и Закарпатья», — рассказал один из командиров ЧВК «Вагнер».

Ранее боец ЧВК «Вагнер» заявил, что российские военные в Артёмовске выдавливают подразделения ВСУ, зажимая их в клещи.