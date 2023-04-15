В Гагаузии предложили сделать русский язык вторым государственным в Молдавии

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Русский язык в Молдавии должен получить статус второго государственного, заявил лидер движения «Народный союз Гагаузии» Виктор Петров.
В Гагаузии предложили сделать русский язык вторым государственным в Молдавии
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Уверен, что требуются куда более серьёзные изменения законодательства — важно сделать русский язык вторым государственным в республике», — цитирует РИА Новости Петрова.

По его словам, около половины населения страны являются русскоязычными.

Он отметил, что данная мера поможет упростить взаимоотношения госструктур Молдавии и жителей страны.

Также Петров заявил, что жители Гагаузской автономии Молдавии расценивают запрет на ношение георгиевской ленточки как притеснение прав и свобод.

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