В Гагаузии предложили сделать русский язык вторым государственным в Молдавии

Русский язык в Молдавии должен получить статус второго государственного, заявил лидер движения «Народный союз Гагаузии» Виктор Петров.

«Уверен, что требуются куда более серьёзные изменения законодательства — важно сделать русский язык вторым государственным в республике», — цитирует РИА Новости Петрова.

По его словам, около половины населения страны являются русскоязычными.

Он отметил, что данная мера поможет упростить взаимоотношения госструктур Молдавии и жителей страны.

Также Петров заявил, что жители Гагаузской автономии Молдавии расценивают запрет на ношение георгиевской ленточки как притеснение прав и свобод.