В Гагаузии предложили сделать русский язык вторым государственным в Молдавии
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«Уверен, что требуются куда более серьёзные изменения законодательства — важно сделать русский язык вторым государственным в республике», — цитирует РИА Новости Петрова.
По его словам, около половины населения страны являются русскоязычными.
Он отметил, что данная мера поможет упростить взаимоотношения госструктур Молдавии и жителей страны.
Также Петров заявил, что жители Гагаузской автономии Молдавии расценивают запрет на ношение георгиевской ленточки как притеснение прав и свобод.