Полковник в отставке Макгрегор: ВСУ хотят убить Зеленского из-за его предательства
Такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.
По его словам, проблема коррупции в украинской армии достигла апогея и украинские солдаты об этом знают.
«А вы думаете, почему мы слышим, как они говорят: «Первым делом надо вернуться и перевешать Зеленского с его командой, пока до них не добрались русские»... Они прекрасно знают, что их предали», — заявил Макгрегор.
Ранее американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что Зеленский покупал топливо у России и присвоил порядка $400 млн.
Политолог Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление Херша.
Экс-советник офиса украинского лидера Алексей Арестович также выразил мнение, что Украине необходимо сменить президента, так как Зеленский не смог справиться с коррупцией.