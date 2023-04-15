ВСУ хотят убить президента Украины Владимира Зеленского из-за его предательства.

Такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

По его словам, проблема коррупции в украинской армии достигла апогея и украинские солдаты об этом знают.

«А вы думаете, почему мы слышим, как они говорят: «Первым делом надо вернуться и перевешать Зеленского с его командой, пока до них не добрались русские»... Они прекрасно знают, что их предали», — заявил Макгрегор.

Ранее американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что Зеленский покупал топливо у России и присвоил порядка $400 млн.

Политолог Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление Херша.

Экс-советник офиса украинского лидера Алексей Арестович также выразил мнение, что Украине необходимо сменить президента, так как Зеленский не смог справиться с коррупцией.