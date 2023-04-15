Полковник в отставке Макгрегор: ВСУ хотят убить Зеленского из-за его предательства

Короткая ссылка
ВСУ хотят убить президента Украины Владимира Зеленского из-за его предательства.

Такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

По его словам, проблема коррупции в украинской армии достигла апогея и украинские солдаты об этом знают.

«А вы думаете, почему мы слышим, как они говорят: «Первым делом надо вернуться и перевешать Зеленского с его командой, пока до них не добрались русские»... Они прекрасно знают, что их предали», — заявил Макгрегор.

Ранее американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что Зеленский покупал топливо у России и присвоил порядка $400 млн.

Политолог Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление Херша.

Экс-советник офиса украинского лидера Алексей Арестович также выразил мнение, что Украине необходимо сменить президента, так как Зеленский не смог справиться с коррупцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить