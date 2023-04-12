Политолог Дудчак — о заявлении Херша про Зеленского: наверняка таких историй немало

Политолог Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление американского журналиста, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша о том, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил порядка $400 млн.

«Я с высокой долей вероятности могу сказать, что наверняка таких историй в отношении Зеленского немало... Это манера США, они дают возможность грабить своё государство вот таким марионеткам, это один из способов управления режимом», — объяснил эксперт.

Дудчак не исключил, что власти США не только знают о коррупционных схемах на Украине, но и сами же в них участвуют.

При этом, по его мнению, если им понадобится «слить» марионеточного лидера, то они это сделают «совершенно спокойно».

«Возможно, это такой способ управления государственными руководителями стран. В данном случае Зеленский попался», — заключил собеседник RT.

Ранее Херш заявил, что Зеленский покупал топливо у России и присвоил порядка $400 млн.