Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев ждёт от саммита НАТО в июле приглашения в альянс

Короткая ссылка
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украину не устроит никакое решение саммита Североатлантического альянса, который состоится в Литве в июле, кроме приглашения страны в НАТО.

Заявление Кулебы транслировалось в его социальных сетях.

По его словам, для украинских властей будет неприемлемым результатом, если на саммите в Вильнюсе союзники Киева «в 130-й раз подтвердят политику открытых дверей».

Также он заявил о неприемлемости возможных предложений Киеву «каких-то положительных вещей» по углублению сотрудничества с альянсом без шагов к членству Украины в НАТО.

«В Вильнюсе НАТО должно сделать шаг к членству и решить вопрос, что будет происходить с точки зрения гарантий безопасности для Украины между сейчас и моментом, когда Украина станет членом НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Украина не нужна ни странам Запада, ни Африке, ни Азии и Латинской Америке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг констатировал, что в альянсе истощены запасы снарядов для поставок Киеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить