Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев ждёт от саммита НАТО в июле приглашения в альянс
Заявление Кулебы транслировалось в его социальных сетях.
По его словам, для украинских властей будет неприемлемым результатом, если на саммите в Вильнюсе союзники Киева «в 130-й раз подтвердят политику открытых дверей».
Также он заявил о неприемлемости возможных предложений Киеву «каких-то положительных вещей» по углублению сотрудничества с альянсом без шагов к членству Украины в НАТО.
«В Вильнюсе НАТО должно сделать шаг к членству и решить вопрос, что будет происходить с точки зрения гарантий безопасности для Украины между сейчас и моментом, когда Украина станет членом НАТО», — цитирует его РИА Новости.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Украина не нужна ни странам Запада, ни Африке, ни Азии и Латинской Америке.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг констатировал, что в альянсе истощены запасы снарядов для поставок Киеву.