Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украину не устроит никакое решение саммита Североатлантического альянса, который состоится в Литве в июле, кроме приглашения страны в НАТО.

Заявление Кулебы транслировалось в его социальных сетях.

По его словам, для украинских властей будет неприемлемым результатом, если на саммите в Вильнюсе союзники Киева «в 130-й раз подтвердят политику открытых дверей».

Также он заявил о неприемлемости возможных предложений Киеву «каких-то положительных вещей» по углублению сотрудничества с альянсом без шагов к членству Украины в НАТО.

«В Вильнюсе НАТО должно сделать шаг к членству и решить вопрос, что будет происходить с точки зрения гарантий безопасности для Украины между сейчас и моментом, когда Украина станет членом НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Украина не нужна ни странам Запада, ни Африке, ни Азии и Латинской Америке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг констатировал, что в альянсе истощены запасы снарядов для поставок Киеву.