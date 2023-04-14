Боец ВСУ рассказал о радости принявшей его за российского солдата жительницы Артёмовска

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Командир подразделения воздушной разведки Вооружённых сил Украины Вячеслав Воробьёв рассказал, что жительница Артёмовска (Бахмута) в ДНР обрадовалась ему, по ошибке приняв его за российского солдата.
Боец ВСУ рассказал о радости принявшей его за российского солдата жительницы Артёмовска
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу украинского Radio NV.

«Я начал общаться с женщиной по-русски, она очень меня ждала. Была довольна и счастлива», — сказал он.

По словам Воробьёва, позже женщина осознала, что перед ней находится военный украинской армии. Он утверждает, что «это не очень её порадовало».

Также военный ВСУ заявил, что на тот момент у него не было украинских отличительных знаков на форме.

Ранее один из командиров ЧВК «Вагнер» заявил, что украинская армия обороняет Артёмовск, используя живые щиты из своих военных.

Другой боец Группы Вагнера заявил, что российские военные в Артёмовске выдавливают подразделения ВСУ, зажимая их в клещи.

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