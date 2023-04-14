Командир Группы Вагнера: ВСУ обороняют Артёмовск при помощи живых щитов

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Украинская армия обороняет Артёмовск (Бахмут) используя «живые щиты» из своих военных, заявил один из командиров ЧВК «Вагнер».

Он отметил, что украинская армия вообще не готовилась к обороне города.

«Я думаю, они приняли решение просто людскими ресурсами это все закрыть. «Бахмутская мясорубка» — это потому, что украинская армия обороняет Артемовск живыми людьми, живыми щитами», — цитирует РИА Новости командира.

По его словам, бойцы ВСУ почти не пользовались окопами, сидели в домах.

Ранее основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что говорить о полном окружении города Артёмовска в Донецкой Народной Республике пока рано.

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