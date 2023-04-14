Командир Группы Вагнера: ВСУ обороняют Артёмовск при помощи живых щитов

Украинская армия обороняет Артёмовск (Бахмут) используя «живые щиты» из своих военных, заявил один из командиров ЧВК «Вагнер».

Он отметил, что украинская армия вообще не готовилась к обороне города.

«Я думаю, они приняли решение просто людскими ресурсами это все закрыть. «Бахмутская мясорубка» — это потому, что украинская армия обороняет Артемовск живыми людьми, живыми щитами», — цитирует РИА Новости командира.

По его словам, бойцы ВСУ почти не пользовались окопами, сидели в домах.

Ранее основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что говорить о полном окружении города Артёмовска в Донецкой Народной Республике пока рано.