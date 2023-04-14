В Киевской области сгорел храм Святой Матроны, принадлежавший канонической УПЦ

В Киевской области сгорел храм Святой Матроны, принадлежавший канонической Украинской православной церкви. Инцидент произошёл в селе Гута-Межигорская. Причины пожара выясняются.

«13 апреля в 20:50 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании церкви Святой Матроны в селе Гута-Межигорская Петровской объединённой территориальной общины», — сообщила украинская Госслужба по ЧС, ведомство цитирует РИА Новости.

Помещения храма горели по всей площади. Пожар был локализован и ликвидирован в течение получаса, пострадавших и погибших нет.

Ранее раскольники Православной церкви Украины захватили храм канонической Украинской православной церкви в Житомирской области.

8 апреля сообщалось, что толпа захватила Свято-Михайловский кафедральный собор канонической УПЦ в Шепетовке Хмельницкой области.