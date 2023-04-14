Минобороны России показало кадры уничтожения САУ Krab

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Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинской самоходной гаубицы польского производства Krab.

Видео было снято с камеры российского беспилотника.

На кадрах показано обнаружение замаскированной огневой позиции самоходной артустановки и нанесение удара.

Ранее в Париже отмечали, что в 2023 году Франция значительно нарастит количество заказов на производство снарядов 155-мм калибра для артиллерии, прежде всего для гаубиц CAESAR, которые страна поставляет Украине.

Датское радио со ссылкой на и. о. министра обороны королевства Троелса Лунд Поульсена сообщило, что Дания сможет отдать Украине 19 французских самоходных артиллерийских установок CAESAR в течение месяца.

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