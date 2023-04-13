Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин считает, что Пентагон умышленно организовал утечку файлов

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уверен, что документы Пентагона были слиты в сеть умышленно, чтобы «задать определённые вопросы».

«Сегодня собирался на совещание как раз по слитому американскому документу, в том числе с представителями разведки ЧВК «Вагнер» и аналитиками, которые занимаются США. Мы делаем следующие выводы: этот документ является последним «нанайским-американским предупреждением». Слит умышленно, для того чтобы задать определённые вопросы», — сказал Пригожин.

Он добавил, что его коллеги в ближайшее время «дадут более подробный расклад».

Ранее The New York Times писала, что лидером частной онлайн-группы на тему видеоигр, в которой были опубликованы, предположительно, американские секретные документы, является военный Военно-воздушных сил Нацгвардии Соединённых Штатов.

По данным газеты The Wall Street Journal, первое задержание по делу об утечке, предположительно, документов Министерства обороны США может быть уже 13 апреля.