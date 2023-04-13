WSJ: первое задержание по делу об утечке документов Пентагона может быть уже 13 апреля

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По данным газеты The Wall Street Journal, первое задержание по делу об утечке, предположительно, документов Министерства обороны США может быть уже 13 апреля.
WSJ: первое задержание по делу об утечке документов Пентагона может быть уже 13 апреля
  • Gettyimages.ru

В статье газеты говорится, что источником утечки документов мог быть военный ВВС Нацгвардии, находившийся на момент появления документов в интернете на военной базе Форт-Брэгг в Северной Каролине.

«Одно задержание может быть произведено уже в четверг», — заявили в Пентагоне.

Ранее The New York Times писала, что лидером частной онлайн-группы на тему видеоигр, в которой были опубликованы, предположительно, американские секретные документы, является военный Военно-воздушных сил Нацгвардии Соединённых Штатов.

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