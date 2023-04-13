WSJ: первое задержание по делу об утечке документов Пентагона может быть уже 13 апреля

По данным газеты The Wall Street Journal, первое задержание по делу об утечке, предположительно, документов Министерства обороны США может быть уже 13 апреля.

В статье газеты говорится, что источником утечки документов мог быть военный ВВС Нацгвардии, находившийся на момент появления документов в интернете на военной базе Форт-Брэгг в Северной Каролине.

«Одно задержание может быть произведено уже в четверг», — заявили в Пентагоне.

Ранее The New York Times писала, что лидером частной онлайн-группы на тему видеоигр, в которой были опубликованы, предположительно, американские секретные документы, является военный Военно-воздушных сил Нацгвардии Соединённых Штатов.