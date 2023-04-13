Foreign Affairs: Западу нужна новая стратегия на Украине

Короткая ссылка
Западу нужна новая стратегия в ситуации с Украиной, необходим план перехода с поля боя к столу переговоров, пишут сотрудники американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас и Чарльз Купчан в статье для Foreign Affairs.
Foreign Affairs: Западу нужна новая стратегия на Украине
  • AFP

«Лучший путь вперёд — это последовательная... стратегия, направленная на то, чтобы сначала укрепить военный потенциал Украины, а затем, когда сезон боевых действий закончится в конце этого года, вывести Москву и Киев с поля боя за стол переговоров», — говорится в материале.

При этом авторы отмечают, что убедить Киев будет трудно.

«Убедить Киев согласиться на прекращение огня и перейти к дипломатии может стать сложной задачей. Многие украинцы воспримут это предложение как измену родине... Зеленскому придётся круто уменьшить свои амбиции после того, как он с первых месяцев конфликта обещал победу», — говорится в публикации.

Между тем, как пишут авторы, даже если будет достигнуто прекращение огня и начнётся дипломатический процесс, страны НАТО должны продолжать вооружать Украину.

Ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган призвал стороны конфликта на Украине создавать условия для мирных переговоров

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить