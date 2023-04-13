Foreign Affairs: Западу нужна новая стратегия на Украине

Западу нужна новая стратегия в ситуации с Украиной, необходим план перехода с поля боя к столу переговоров, пишут сотрудники американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас и Чарльз Купчан в статье для Foreign Affairs.

«Лучший путь вперёд — это последовательная... стратегия, направленная на то, чтобы сначала укрепить военный потенциал Украины, а затем, когда сезон боевых действий закончится в конце этого года, вывести Москву и Киев с поля боя за стол переговоров», — говорится в материале.

При этом авторы отмечают, что убедить Киев будет трудно.

«Убедить Киев согласиться на прекращение огня и перейти к дипломатии может стать сложной задачей. Многие украинцы воспримут это предложение как измену родине... Зеленскому придётся круто уменьшить свои амбиции после того, как он с первых месяцев конфликта обещал победу», — говорится в публикации.

Между тем, как пишут авторы, даже если будет достигнуто прекращение огня и начнётся дипломатический процесс, страны НАТО должны продолжать вооружать Украину.

Ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган призвал стороны конфликта на Украине создавать условия для мирных переговоров.