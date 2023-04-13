Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР

Украинские войска обстреляли Владимировку в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н. п. Владимировка, выпущено восемь снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела города украинскими террористами один мирный житель получил ранение.