ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Донецк.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы), выпущено восемь снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела города украинскими террористами один мирный житель получил ранение.