ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка
- РИА Новости
Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы), выпущено восемь снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела города украинскими террористами один мирный житель получил ранение.