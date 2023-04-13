В Донецке мирный житель получил ранение в результате обстрела боевиками ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела города украинскими террористами один мирный житель получил ранение.

«В результате утреннего обстрела посёлка Октябрьский рудник в Куйбышевском районе пострадал мирный житель. Подробности уточняются», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что при обстреле маршрутки в Донецке пострадали два мирных жителя.