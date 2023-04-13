Лукашенко: Белоруссия готова наладить выпуск компонентов для российских самолётов

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова наладить выпуск компонентов для российских самолётов.
Лукашенко: Белоруссия готова наладить выпуск компонентов для российских самолётов
  • РИА Новости

Как сообщает БЕЛТА, об этом он заявил на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Лукашенко отметил, что в Беларуси, где сохранили необходимые компетенции и производственные мощности, готовы наладить выпуск ряда компонентов», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что российские авиакомпании не перешли к практике полной разборки самолётов на запчасти.

Консультант в области авиации Ричард Абулафия в комментарии Bloomberg заявил, что российским авиакомпаниям удалось выдержать напор западных санкций.

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