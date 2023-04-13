Лукашенко: Белоруссия готова наладить выпуск компонентов для российских самолётов

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова наладить выпуск компонентов для российских самолётов.

Как сообщает БЕЛТА, об этом он заявил на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Лукашенко отметил, что в Беларуси, где сохранили необходимые компетенции и производственные мощности, готовы наладить выпуск ряда компонентов», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что российские авиакомпании не перешли к практике полной разборки самолётов на запчасти.

Консультант в области авиации Ричард Абулафия в комментарии Bloomberg заявил, что российским авиакомпаниям удалось выдержать напор западных санкций.