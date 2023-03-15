В Минтрансе заявили, что в России не перешли к полному разбору самолётов на запчасти
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«На сегодняшний день из 1167 самолётов у нас не каннибализирован (не разобран на запчасти. — RT) ни один самолёт. У нас нет каннибализации, как мы предполагали — все самолёты работают в нормальном режиме», — цитирует его ТАСС.
По словам министра, все воздушные транспортные средства обеспечены нормальными, сертифицированными запчастями.
Ранее консультант в области авиации Ричард Абулафия в комментарии Bloomberg заявил, что российским авиакомпаниям удалось выдержать напор западных санкций.
В декабре 2022 года российская авиакомпания «Аэрофлот» выкупила десять самолётов Boeing 777-300ER у ирландской лизинговой компании.
При этом российский президент Владимир Путин рассказал, что ругался с министром транспорта Виталием Савельевым и требовал от него уделять больше внимания закупкам отечественной техники.