Минобороны: на Купянском направлении уничтожены две ДРГ украинских войск

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Группировка ВС РФ «Запад» уничтожила две украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвала три ротации противника на Купянском направлении.
Минобороны: на Купянском направлении уничтожены две ДРГ украинских войск
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом заявил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

«На Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили две ДРГ противника», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, артиллерия группировки сорвала три ротации подразделений ВСУ на передовых позициях.

Ранее экипажи российских штурмовиков Су-25 вычислили по беспилотникам и уничтожили штурмовые группы ВСУ в районе села Червона Диброва в Краснолиманском районе Донецкой Народной Республики.

Российская армия показала видеокадры уничтожения огневой точки на рубеже обороны ВСУ под Марьинкой.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что нехватку солдат под Купянском ВСУ компенсируют дальнобойными огневыми средствами.

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