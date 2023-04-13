Минобороны: на Купянском направлении уничтожены две ДРГ украинских войск

Группировка ВС РФ «Запад» уничтожила две украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвала три ротации противника на Купянском направлении.

Об этом заявил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

«На Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили две ДРГ противника», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, артиллерия группировки сорвала три ротации подразделений ВСУ на передовых позициях.

Ранее экипажи российских штурмовиков Су-25 вычислили по беспилотникам и уничтожили штурмовые группы ВСУ в районе села Червона Диброва в Краснолиманском районе Донецкой Народной Республики.

Российская армия показала видеокадры уничтожения огневой точки на рубеже обороны ВСУ под Марьинкой.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что нехватку солдат под Купянском ВСУ компенсируют дальнобойными огневыми средствами.