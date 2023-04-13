Минобороны: на Купянском направлении уничтожены две ДРГ украинских войск
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Об этом заявил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.
«На Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили две ДРГ противника», — цитирует его РИА Новости.
Кроме того, артиллерия группировки сорвала три ротации подразделений ВСУ на передовых позициях.
Ранее экипажи российских штурмовиков Су-25 вычислили по беспилотникам и уничтожили штурмовые группы ВСУ в районе села Червона Диброва в Краснолиманском районе Донецкой Народной Республики.
Российская армия показала видеокадры уничтожения огневой точки на рубеже обороны ВСУ под Марьинкой.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что нехватку солдат под Купянском ВСУ компенсируют дальнобойными огневыми средствами.