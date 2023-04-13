Минобороны: экипажи Су-25 уничтожили штурмовые группы ВСУ на Краснолиманском направлении
Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
«При получении данных экипажи штурмовой авиации Су-25 нанесли ракетный удар — противник уничтожен», — сказал он.
Савчук также заявил, что на артиллерия ВС России нанесла удары по ВСУ, в результате которых потери в живой силе и технике понесли 25-я воздушно-десантная бригада и 81-я аэромобильная бригада ВС Украины.
Ранее российская армия показала РИА Новости видеокадры уничтожения огневой точки на рубеже обороны ВСУ под Марьинкой.
Минобороны России показало видео испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр.
Сообщалось, что целью пуска было испытание перспективного боевого оснащения.
Кроме того, ведомство продемонстрировало видео боевой работы военнослужащих российского бронепоезда железнодорожных войск Западного военного округа в зоне СВО.
Бронепоезд оснащён платформой со средствами радиоэлектронной борьбы для подавления радиоуправляемых взрывателей. Также в его арсенал входят две зенитные пушки.