Экипажи российских штурмовиков Су-25 вычислили по беспилотникам и уничтожили штурмовые группы ВС России в районе села Червона Диброва в Краснолиманском районе Донецкой Народной Республики.

Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«При получении данных экипажи штурмовой авиации Су-25 нанесли ракетный удар — противник уничтожен», — сказал он.

Савчук также заявил, что на артиллерия ВС России нанесла удары по ВСУ, в результате которых потери в живой силе и технике понесли 25-я воздушно-десантная бригада и 81-я аэромобильная бригада ВС Украины.

Ранее российская армия показала РИА Новости видеокадры уничтожения огневой точки на рубеже обороны ВСУ под Марьинкой.

Минобороны России показало видео испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр.

Сообщалось, что целью пуска было испытание перспективного боевого оснащения.

Кроме того, ведомство продемонстрировало видео боевой работы военнослужащих российского бронепоезда железнодорожных войск Западного военного округа в зоне СВО.

Бронепоезд оснащён платформой со средствами радиоэлектронной борьбы для подавления радиоуправляемых взрывателей. Также в его арсенал входят две зенитные пушки.