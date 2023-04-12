Минобороны России: РВСН произвели испытательный пуск МБР с полигона Капустин Яр

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Минобороны России сообщило, что Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с полигона Капустин Яр.

Отмечается, что целью пуска было испытание перспективного боевого оснащения.

Пуск подтвердил правильность решений, которые применяются при разработке новых ракетных комплексов, уточнили в российском оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне на территории Казахстана.

В декабре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщал о начале работ по развёртыванию новейшей межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».

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