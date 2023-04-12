Молдавия сократила в марте объём потребления российского газа на 56%

Молдавия в марте сократила на 56% объём потребления российского газа в сравнении с показателями за тот же период в 2022 году.

«Объём потребления природного газа в марте текущего года составил 64,7 млн куб. м, что на 56,7% ниже показателей того же периода 2022 года», — говорится в сообщении компании «Молдовагаз» в Facebook*.

Уточняется, что в сравнении с февралём 2023 года уровень потребления сократился на 31,1%.

3 апреля Чебан сообщал, что цена российского газа для Молдавии в апреле снизится.

В марте государственный секретарь Министерства энергетики Молдавии Константин Боросан заявил, что власти республики не видят оснований для прекращения поставок газа от «Газпрома». При этом в декабре 2022 года молдавский министр заявил о достижении независимости от российского газа.

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