Власти Молдавии заявили, что не видят основания для прекращения поставок от «Газпрома»

Молдавия не видит оснований для прекращения поставок газа от «Газпрома», заявил государственный секретарь Министерства энергетики республики Константин Боросан.

«С октября 2022 года «Газпром» в одностороннем порядке принял решение сократить поставки в Молдавию... Но пока нет оснований полагать, что поставка этого объёма в 5,7 млн кубометров может быть прервана», — приводит РИА Новости его слова в эфире радиостанции «Молдова».

Боросан отметил, что «Газпром» и АО «Молдовагаз» в 2021 году подписали пятилетний контракт, действующий до сентября 2026 года.

По его словам, Молдавия обладает достаточными запасами природного газа.

Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан в интервью телеканалу «Эксклюзив» заявил, что аудит долга молдавской компании перед «Газпромом» будет завершён к маю.

Ранее теперь уже бывший молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица допустила, что аудит долга перед «Газпромом» может оказаться безрезультатным.