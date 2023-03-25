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Власти Молдавии заявили, что не видят основания для прекращения поставок от «Газпрома»

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Молдавия не видит оснований для прекращения поставок газа от «Газпрома», заявил государственный секретарь Министерства энергетики республики Константин Боросан.
Власти Молдавии заявили, что не видят основания для прекращения поставок от «Газпрома»
  • РИА Новости

«С октября 2022 года «Газпром» в одностороннем порядке принял решение сократить поставки в Молдавию... Но пока нет оснований полагать, что поставка этого объёма в 5,7 млн кубометров может быть прервана», — приводит РИА Новости его слова в эфире радиостанции «Молдова».

Боросан отметил, что «Газпром» и АО «Молдовагаз» в 2021 году подписали пятилетний контракт, действующий до сентября 2026 года.

По его словам, Молдавия обладает достаточными запасами природного газа.

Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан в интервью телеканалу «Эксклюзив» заявил, что аудит долга молдавской компании перед «Газпромом» будет завершён к маю.

Ранее теперь уже бывший молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица допустила, что аудит долга перед «Газпромом» может оказаться безрезультатным.

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