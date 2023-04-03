«Молдовагаз»: цена российского газа для Молдавии в апреле снизится на $339

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Закупочная цена на российский газ для Молдавии в апреле снизится, предварительно, на $339 и составит $673 за 1 тыс. куб. м.
«Молдовагаз»: цена российского газа для Молдавии в апреле снизится на $339
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«В апреле закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО «Газпром» в Республику Молдова, с учётом теплотворной способности составит $673 за 1 тыс. куб. м», — написал Чебан в Telegram.

Ранее государственный секретарь Министерства энергетики Молдавии Константин Боросан заявил, что власти республики не видят оснований для прекращения поставок газа от «Газпрома».

30 марта парламент Молдавии продлил ещё на 60 дней режим чрезвычайного положения из-за кризисов в энергетике.

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