«Молдовагаз»: цена российского газа для Молдавии в апреле снизится на $339

Закупочная цена на российский газ для Молдавии в апреле снизится, предварительно, на $339 и составит $673 за 1 тыс. куб. м.

РИА Новости

Об этом сообщил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан. «В апреле закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО «Газпром» в Республику Молдова, с учётом теплотворной способности составит $673 за 1 тыс. куб. м», — написал Чебан в Telegram. Ранее государственный секретарь Министерства энергетики Молдавии Константин Боросан заявил, что власти республики не видят оснований для прекращения поставок газа от «Газпрома». 30 марта парламент Молдавии продлил ещё на 60 дней режим чрезвычайного положения из-за кризисов в энергетике.