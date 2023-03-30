В Молдавии продлили режим ЧП на 60 дней из-за кризиса в энергетике

Парламент Молдавии продлил ещё на 60 дней режим чрезвычайного положения из-за кризисов в энергетике.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию из парламента, которую вела пресс-служба законодательного органа.

«Чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдавия... продлить на 60-дневный срок с 5 апреля 2023 года», — говорится в постановлении.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что молдавское правительство одобрило идею продлить режим ЧП из-за кризиса в энергетике на 60 дней.

21 марта «Молдовагаз» заявил, что Кишинёв вернулся к закупкам газа у «Газпрома» после перерыва в три месяца.

В декабре 2022 года молдавский министр заявил о достижении независимости от российского газа.