Сальдо заявил о готовности Херсонской области к контрнаступлению ВСУ

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о готовности региона к контрнаступлению украинских войск.

«Думаю, что они попробуют пойти. Некоторые признаки обострения на линии боевого соприкосновения заметны уже сейчас. Шансов у них нет никаких — наши военные готовы их встретить», — сказал он РИА Новости.

По словам Сальдо, у властей Киева появилось новшество в военном деле — теперь они заранее объявляют об оперативных планах.

«По-другому там не могут. С одной стороны, вся система государственного управления построена на пиаре. С другой, американцы гонят их в это наступление, чтобы повысить рейтинг своих провалившихся политических руководителей», — добавил он.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовят контрнаступление, когда подсохнет земля после весенней распутицы. По его словам, на Украине завершают формирование контрударных корпусов.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.