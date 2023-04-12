МИД России: поставки Украине ПЗРК угрожают безопасности пассажирского авиасообщения

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Западу впору задаваться вопросом о безопасности гражданского авиасообщения на фоне поставок ПЗРК и ПТРК Украине, заявили в МИД России.

Отмечается, что поставляемые Украине ПЗРК и ПТРК из-за коррупции перепродаются в разные точки мира, попадают в руки преступников и террористов.

«Скоро впору будет ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире, в том числе над Европой», — цитирует РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства.

Также в МИД заявили, что именно из западного оружия производятся обстрелы мирного населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В Париже отмечали, что в 2023 году Франция значительно нарастит количество заказов на производство снарядов 155-мм калибра для артиллерии, прежде всего для гаубиц CAESAR, которые страна поставляет Украине.

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