МИД России: поставки Украине ПЗРК угрожают безопасности пассажирского авиасообщения
Отмечается, что поставляемые Украине ПЗРК и ПТРК из-за коррупции перепродаются в разные точки мира, попадают в руки преступников и террористов.
«Скоро впору будет ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире, в том числе над Европой», — цитирует РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства.
Также в МИД заявили, что именно из западного оружия производятся обстрелы мирного населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В Париже отмечали, что в 2023 году Франция значительно нарастит количество заказов на производство снарядов 155-мм калибра для артиллерии, прежде всего для гаубиц CAESAR, которые страна поставляет Украине.