В офисе генпрокурора заявили, что на Украине будут заочно судить десять российских судей

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Офис украинского генпрокурора заявил, что на Украине будут заочно судить десять российских судей, которые голосовали за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и принятие данных регионов в состав России.
В офисе генпрокурора заявили, что на Украине будут заочно судить десять российских судей
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Об этом пишет РИА Новости.

В сообщении украинской прокуратуры говорится, что на Украине завершили специальное досудебное расследование, в суд направлен обвинительный акт в отношении десяти судей Конституционного суда России.

В марте Следственный комитет России сообщил, что привлечёт к уголовной ответственности украинских прокуроров и судей, причастных к вынесению незаконных приговоров в отношении российских депутатов и сенаторов.

17 марта глава СК России Александр Бастрыкин призвал начать готовить международный судебный орган для привлечения украинских военных преступников к ответственности.

В начале октября 2022 года российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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