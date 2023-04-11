В офисе генпрокурора заявили, что на Украине будут заочно судить десять российских судей

Офис украинского генпрокурора заявил, что на Украине будут заочно судить десять российских судей, которые голосовали за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и принятие данных регионов в состав России.

Об этом пишет РИА Новости.

В сообщении украинской прокуратуры говорится, что на Украине завершили специальное досудебное расследование, в суд направлен обвинительный акт в отношении десяти судей Конституционного суда России.

В марте Следственный комитет России сообщил, что привлечёт к уголовной ответственности украинских прокуроров и судей, причастных к вынесению незаконных приговоров в отношении российских депутатов и сенаторов.

17 марта глава СК России Александр Бастрыкин призвал начать готовить международный судебный орган для привлечения украинских военных преступников к ответственности.

В начале октября 2022 года российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.