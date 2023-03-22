СК намерен привлечь к ответственности украинских судей, вынесших приговоры депутатам России
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
«По поручению Председателя СК России следователи... установят и привлекут к уголовной ответственности конкретных должностных лиц из числа сотрудников прокуратуры и судебных органов Украины, принимавших незаконные решения», — сказано в заявлении.
Ранее на сайте офиса украинского генпрокурора появилась новость о том, что суд на Украине постановил заочно приговорить 20 депутатов Государственной думы к 15 годам лишения свободы.
В сообщении говорится, что депутатов признали виновными в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
17 марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал начать готовить международный судебный орган для привлечения украинских военных преступников к ответственности.