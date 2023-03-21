Украинский суд заочно вынес приговоры 20 депутатам Госдумы

Суд на Украине постановил заочно приговорить 20 депутатов Государственной думы к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщается на сайте офиса украинского генпрокурора.

В сообщении говорится, что депутатов признали виновными в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

«Каждый из них приговорён к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества», — заявили в украинской прокуратуре.

Как следует из сообщения, депутаты Госдумы, заочно осуждённые украинским судом, в феврале 2022 года поддержали постановление об обращении к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости ЛНР и ДНР.

Кроме того, они проголосовали за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, ДНР и ЛНР.

В начале октября 2022 года российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.