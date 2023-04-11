Пригожин сообщил, что 80% Артёмовска находится под контролем сил России

Короткая ссылка
Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин сообщил, что более 80% города Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике находится под контролем сил России.
Пригожин сообщил, что 80% Артёмовска находится под контролем сил России
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Видео с заявлением Пригожина опубликовал военный корреспондент Александр Симонов. Его слова приводит РИА Новости

«В Бахмуте большая часть, это больше 80% (территории города. — RT), находится под нашим контролем», — сказал Пригожин.

Он уточнил, что в том числе речь идёт обо всех зданиях администраций, заводах и фабриках Артёмовска.  

Ранее Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды «Вагнера» ведут бои по овладению кварталами в центральной части Артёмовска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить