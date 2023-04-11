Пригожин сообщил, что 80% Артёмовска находится под контролем сил России
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Видео с заявлением Пригожина опубликовал военный корреспондент Александр Симонов. Его слова приводит РИА Новости.
«В Бахмуте большая часть, это больше 80% (территории города. — RT), находится под нашим контролем», — сказал Пригожин.
Он уточнил, что в том числе речь идёт обо всех зданиях администраций, заводах и фабриках Артёмовска.
Ранее Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды «Вагнера» ведут бои по овладению кварталами в центральной части Артёмовска.