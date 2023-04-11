Пригожин сообщил, что 80% Артёмовска находится под контролем сил России

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин сообщил, что более 80% города Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике находится под контролем сил России.

Видео с заявлением Пригожина опубликовал военный корреспондент Александр Симонов. Его слова приводит РИА Новости.

«В Бахмуте большая часть, это больше 80% (территории города. — RT), находится под нашим контролем», — сказал Пригожин.

Он уточнил, что в том числе речь идёт обо всех зданиях администраций, заводах и фабриках Артёмовска.

Ранее Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды «Вагнера» ведут бои по овладению кварталами в центральной части Артёмовска.