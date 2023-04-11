На Украине раскрыли преступную группу, которая изготавливала поддельные паспорта и визы

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В подконтрольном Украине Запорожье выявили преступную группу, которая занималась изготовлением поддельных паспортов, виз и спецпропусков.
На Украине раскрыли преступную группу, которая изготавливала поддельные паспорта и визы
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

«Нейтрализована криминальная группировка, которая занималась незаконной легализацией иностранцев в нашем государстве… Для них дельцы изготавливали фальшивые визы, паспорта и виды на жительство на Украине. В дальнейшем часть иностранцев планировала выехать в ЕС», — говорится в сообщении СБУ.

Уточняется, что подобными услугами уже успели воспользоваться 90 человек.

По данным ведомства, за свои услуги преступники брали около $2-3 тыс. с человека.

Помимо вышеуказанных документов, также изготавливались фиктивные документы о непригодности к военной службе.

Ранее Сбербанк предупреждал о мошенниках, предлагающих россиянам получить якобы белый военный билет и справку о непригодности к военной службе во время объявленной в России частичной мобилизации.

Кроме того, в России выросло число объявлений о продаже поддельных дипломов.

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