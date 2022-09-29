В России выросло число объявлений о продаже поддельных дипломов
- РИА Новости
Об этом пишут «Известия».
Так, на сервисе объявлений «Авито» работодатель ищет фрезеровщика 5-го разряда для вахтовой работы в Москве и предлагает отсрочку от мобилизации.
Эксперт отмечают, что подобные объявления могут быть абсолютно законны — их могут размещать предприятия, дающие отсрочку сотрудникам на законных основаниях.
В свою очередь, основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян высказался о поддельных дипломах. По его словам, часть предложений мошенников рассчитана на то, чтобы просто получить аванс и скрыться, а другая предполагает получение фальшивых документов, недостоверность которых легко раскрывается запросом в место выдачи.
Ранее Сбербанк предупреждал о мошенниках, предлагающих россиянам получить якобы белый военный билет и справку о непригодности к военной службе во время объявленной в России частичной мобилизации.