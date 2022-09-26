В Сбербанке предупредили о мошенничестве с продажей белых военных билетов

Сбербанк предупреждает о мошенниках, предлагающих россиянам получить якобы белый военный билет и справку о непригодности к военной службе во время объявленной в России частичной мобилизации.

РИА Новости

«Преступники предлагают некоторым жителям России, подлежащим призыву в связи с объявленной частичной мобилизацией, получить якобы белый военный билет и справку о непригодности к военной службе», — цитирует сообщение Сбербанка РИА Новости. Уточняется, что мошенники ищут потенциальных жертв, стремящихся избежать мобилизации, в соцсетях и тематических каналах в мессенджерах, посвящённых выезду из страны. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала омбудсменов в субъектах оперативно реагировать на обращения мобилизуемых граждан.