Марочко: ВСУ начали распространять дезинформацию о наступлении
- РИА Новости
Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На различных радиочастотах от украинских боевиков проходят ложные сообщения о действиях наступательного характера либо о готовящихся ударах по неподтверждённым координатам целей», — цитирует его ТАСС.
По его словам, украинские войска пытаются ввести в заблуждение разведку российских войск.
Ранее командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Охотник заявил о готовности отразить возможное контрнаступление ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов усомнился в возможности наступления боевиков ВСУ в Запорожской области в ближайшие дни, так как в регионе ожидаются дожди, что затруднит украинцам их задачи.
Вместе с тем он добавил, что боевики продолжают накапливать силы, а российская сторона — готовиться к обороне.