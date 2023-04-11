Марочко: ВСУ начали распространять дезинформацию о наступлении

Подразделения ВСУ в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ВС России на разных радиочастотах распространяют информацию о готовящемся наступлении.

Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На различных радиочастотах от украинских боевиков проходят ложные сообщения о действиях наступательного характера либо о готовящихся ударах по неподтверждённым координатам целей», — цитирует его ТАСС.

По его словам, украинские войска пытаются ввести в заблуждение разведку российских войск.

Ранее командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Охотник заявил о готовности отразить возможное контрнаступление ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов усомнился в возможности наступления боевиков ВСУ в Запорожской области в ближайшие дни, так как в регионе ожидаются дожди, что затруднит украинцам их задачи.

Вместе с тем он добавил, что боевики продолжают накапливать силы, а российская сторона — готовиться к обороне.