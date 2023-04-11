Арестович резко отреагировал на отмену его лекции для студентов киевского вуза

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович резко отреагировал на решение студентов Киевского национального экономического университета (КНЭУ) отменить его лекцию.

«Представители «храброй и победоносной нации» в своём цифровом слепке оказываются раз за разом сборищем... ссыкунов», — написал он в соцсетях.

10 апреля стало известно об отмене лекции Арестовича в Киевском национальном экономическом университете по просьбе студентов.

Ранее Арестович выразил мнение, что Украине необходимо сменить президента, так как нынешний глава государства Владимир Зеленский не смог справиться с коррупцией.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил Зеленского о его возможном импичменте.