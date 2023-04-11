Арестович резко отреагировал на отмену его лекции для студентов киевского вуза
- globallookpress.com
«Представители «храброй и победоносной нации» в своём цифровом слепке оказываются раз за разом сборищем... ссыкунов», — написал он в соцсетях.
10 апреля стало известно об отмене лекции Арестовича в Киевском национальном экономическом университете по просьбе студентов.
Ранее Арестович выразил мнение, что Украине необходимо сменить президента, так как нынешний глава государства Владимир Зеленский не смог справиться с коррупцией.
Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил Зеленского о его возможном импичменте.