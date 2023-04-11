Арестович резко отреагировал на отмену его лекции для студентов киевского вуза

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Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович резко отреагировал на решение студентов Киевского национального экономического университета (КНЭУ) отменить его лекцию.
Арестович резко отреагировал на отмену его лекции для студентов киевского вуза
  • globallookpress.com

«Представители «храброй и победоносной нации» в своём цифровом слепке оказываются раз за разом сборищем... ссыкунов», — написал он в соцсетях.

10 апреля стало известно об отмене лекции Арестовича в Киевском национальном экономическом университете по просьбе студентов.

Ранее Арестович выразил мнение, что Украине необходимо сменить президента, так как нынешний глава государства Владимир Зеленский не смог справиться с коррупцией.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил Зеленского о его возможном импичменте.

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