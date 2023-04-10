В киевском вузе отменили лекцию Арестовича по просьбе студентов

Про просьбе студентов в Киевском национальном экономическом университете отменили лекцию экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Представители студакадемсовета вуза заявили, что мероприятие с его участием было «неосторожной попыткой» предоставить студентам возможность перенять опыт у «медийного лица». В совете принесли извинения перед учащимися.

«Мы отменяем запланированную встречу, ведь решающим для нас беспрекословно является запрос студентов, который мы услышали и в дальнейшем будем отталкиваться исключительно от него», — говорится в заявлении.

В студакадемсовете подчеркнули, что резко осуждают приглашение «одиозных спикеров, которые несут угрозу консолидации украинского общества».

Ранее Арестович выразил мнение, что Украине необходимо сменить президента, так как нынешний глава государства Владимир Зеленский не смог справиться с коррупцией.

Он отметил, что Украине нужен человек, который сам не будет воровать «и другим не даст».