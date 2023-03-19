Экс-советник Кучмы Соскин предупредил Зеленского о скором импичменте

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил украинского лидера Владимира Зеленского о его возможном импичменте.

По его словам, указы Зеленского незаконны.

«Значит, тебе надо начинать процедуру импичмента. Или ты не соображаешь и думаешь, что всё время будешь этим военным положением прикрываться?» — заявил Соскин на своём YouTube-канале.

Он добавил, что Зеленский борется с коррупцией только на словах, в то время как его политика направлена на удовлетворение собственных интересов.

Ранее офицер разведки морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотт Риттер заявил, что, если Зеленский не покинет территорию Украины, вероятно, его убьют его же офицеры.

9 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя видео, на котором украинские националисты расстреливают в упор троих российских военнопленных, заявила, что пока Зеленский ездит по Европе, «оставшиеся дома нацисты расстреливают пленных».