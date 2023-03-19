Узнать больше

Экс-советник Кучмы Соскин предупредил Зеленского о скором импичменте

Короткая ссылка
Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил украинского лидера Владимира Зеленского о его возможном импичменте.
Экс-советник Кучмы Соскин предупредил Зеленского о скором импичменте
  • Gettyimages.ru

По его словам, указы Зеленского незаконны.

«Значит, тебе надо начинать процедуру импичмента. Или ты не соображаешь и думаешь, что всё время будешь этим военным положением прикрываться?» — заявил Соскин на своём YouTube-канале.

Он добавил, что Зеленский борется с коррупцией только на словах, в то время как его политика направлена на удовлетворение собственных интересов.

Ранее офицер разведки морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотт Риттер заявил, что, если Зеленский не покинет территорию Украины, вероятно, его убьют его же офицеры.

9 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя видео, на котором украинские националисты расстреливают в упор троих российских военнопленных, заявила, что пока Зеленский ездит по Европе, «оставшиеся дома нацисты расстреливают пленных».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить