Офицер разведки морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотт Риттер в эфире своего YouTube-канала заявил, что, если украинский президент Владимир Зеленский не покинет территорию Украины, вероятно, его убьют его же офицеры.

По его словам, если Зеленский останется на Украине, то погибнет либо от прямого удара ВС России, либо от рук офицера украинской армии в результате политической нестабильности в государстве.

Риттер добавил, что семья украинского лидера может покинуть территорию страны и прожить спокойную жизнь за границей. При этом самому Зеленскому, по его словам, для этого придётся доказать в суде свою невиновность в совершении военных преступлений.

Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что конфликт на Украине является губительным для страны.