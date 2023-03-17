Экс-разведчик США Риттер: Зеленский сбежит за рубеж, чтобы не быть убитым офицерами ВСУ
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По его словам, если Зеленский останется на Украине, то погибнет либо от прямого удара ВС России, либо от рук офицера украинской армии в результате политической нестабильности в государстве.
Риттер добавил, что семья украинского лидера может покинуть территорию страны и прожить спокойную жизнь за границей. При этом самому Зеленскому, по его словам, для этого придётся доказать в суде свою невиновность в совершении военных преступлений.
Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что конфликт на Украине является губительным для страны.