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Экс-разведчик США Риттер: Зеленский сбежит за рубеж, чтобы не быть убитым офицерами ВСУ

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Офицер разведки морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотт Риттер в эфире своего YouTube-канала заявил, что, если украинский президент Владимир Зеленский не покинет территорию Украины, вероятно, его убьют его же офицеры.
Экс-разведчик США Риттер: Зеленский сбежит за рубеж, чтобы не быть убитым офицерами ВСУ
  • Gettyimages.ru

По его словам, если Зеленский останется на Украине, то погибнет либо от прямого удара ВС России, либо от рук офицера украинской армии в результате политической нестабильности в государстве.

Риттер добавил, что семья украинского лидера может покинуть территорию страны и прожить спокойную жизнь за границей. При этом самому Зеленскому, по его словам, для этого придётся доказать в суде свою невиновность в совершении военных преступлений.

Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что конфликт на Украине является губительным для страны.

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