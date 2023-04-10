Экс-президент Молдавии Додон вернулся в руководство оппозиционной партии социалистов
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«Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча предложил внести изменения в номинальный состав Исполкома — коллегиального руководящего органа формирования, — введя в его состав Игоря Додона», — сказано в сообщении.
В присутствии членов совета исполком принял решение о назначении Додона исполнительным секретарём ПСРМ.
Ранее Игорь Додон в годовщину установления дипотношений с Россией призвал к поддержанию дружбы с Москвой.
В марте оппозиционная в Молдавии Партия социалистов заявила о полном недоверии центральным властям страны и выступила за роспуск парламента.