Экс-президент Молдавии Додон вернулся в руководство оппозиционной партии социалистов

Бывший президент Молдавии Игорь Додон возвращается в руководство крупнейшей в республике оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ).

«Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча предложил внести изменения в номинальный состав Исполкома — коллегиального руководящего органа формирования, — введя в его состав Игоря Додона», — сказано в сообщении.

В присутствии членов совета исполком принял решение о назначении Додона исполнительным секретарём ПСРМ.

Ранее Игорь Додон в годовщину установления дипотношений с Россией призвал к поддержанию дружбы с Москвой.

В марте оппозиционная в Молдавии Партия социалистов заявила о полном недоверии центральным властям страны и выступила за роспуск парламента.