В Молдавии партия социалистов заявила о полном недоверии руководству страны

Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов заявила о полном недоверии центральным властям страны и выступила за роспуск парламента.

Об этом сообщили в пресс-службе политформирования.

«На заседании Республиканского Совета ПСРМ... было принято решение о выражении полного недоверия руководству страны, правящему большинству», — заявила глава пресс-службы политсилы Кармена Лупей, её слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что социалисты выступают за проведение досрочных выборов и роспуск парламента.

Ранее сообщалось, что сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии «Шор» пикетируют здания МВД и Апелляционной палаты в Кишинёве в знак протеста против полицейского произвола.