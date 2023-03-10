Сторонники партии «Шор» пикетируют здание МВД и Апелляционной палаты в Кишинёве
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«Сторонники партии «Шор» пикетируют здание Апелляционной палаты и МВД. Требуют справедливой юстиции, выступают против полицейского произвола, политического преследования сторонников, членов и руководства партии «Шор». Депутаты парламентской фракции «Шор» Вадим Фотеску и Регина Апостолова осудили милитаристские заявления Майи Санду и премьера Дорина Речана. В воскресенье в Кишинёве пройдёт массовая мирная акция», — добавили в пресс-службе.
В конце февраля в Кишинёве также прошли антиправительственные протесты. Сторонники оппозиционной партии «Шор» требовали отставки президента страны.