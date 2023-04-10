Экс-советник Кучмы Соскин: Польша ударила Украине в спину отказом от импорта зерна

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Варшава ударила Киеву в спину, сократив импорт украинского зерна на фоне протестов польских фермеров. Такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём канале на YouTube.
Экс-советник Кучмы Соскин: Польша ударила Украине в спину отказом от импорта зерна
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

По его словам, в тяжелейший для Украины период единственное направление, которое нормально функционирует, — это сельскохозяйственный сектор.

«И вот вам, пожалуйста, удар в спину наносит Польша», — сказал Соскин, слова которого приводит РИА Новости.

7 апреля польский министр сельского хозяйства и продовольствия Роберт Телюс сообщил, что Украина согласилась перестать экспортировать своё зерно в Польшу, оставив только транзит.

Особую проблему для польских фермеров представляли пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник, отметил он.

Польский президент Анджей Дуда также настаивает на том, чтобы Украина боролась с незаконными поставками своего зерна в Польшу.

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