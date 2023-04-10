Госсекретарь Совбеза Белоруссии предложил подумать над призывом студентов в армию
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Его слова приводит БЕЛТА.
Вольфович обратился к ректорам вузов, отметив, что «сразу не будет ждать от них ответа».
«Как обучать студентов на военных кафедрах, как вообще они смотрят и относятся к тому, чтобы студентов призывать в Вооружённые силы, как это было когда-то в Советском Союзе?» — спросил он.
По словам Вольфовича, «всё новое — это хорошо забытое старое».
Ранее сообщалось, что тренировка с подразделениями Военно-воздушных сил прошла в белорусской армии.