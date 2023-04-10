Пушилин: освобождение Марьинки затягивается из-за постоянного подтягивания резервов ВСУ
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Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Пушилина, в Марьинке ситуация в настоящее время развивается достаточно динамично.
«Затянувшееся освобождение Марьинки вполне объясняется тем количеством резервов, которые бросались и продолжают бросаться со стороны украинского режима», — сказал он.
Врио главы ДНР объяснил, что таким образом Киев пытается не дать российским войскам полностью освободить Марьинку и продвигаться по другим направлениям.
Ранее советник Пушилина Ян Гагин подтвердил переход под контроль Вооружённых сил России территории шиноремонтного завода в Марьинке.
Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российская сторона не понесла потерь во время штурма шиноремонтного завода в Марьинке.