Пушилин: освобождение Марьинки затягивается из-за постоянного подтягивания резервов ВСУ

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что освобождение Марьинки затягивается из-за постоянного подтягивания резервов Вооружёнными силами Украины (ВСУ).

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Пушилина, в Марьинке ситуация в настоящее время развивается достаточно динамично.

«Затянувшееся освобождение Марьинки вполне объясняется тем количеством резервов, которые бросались и продолжают бросаться со стороны украинского режима», — сказал он.

Врио главы ДНР объяснил, что таким образом Киев пытается не дать российским войскам полностью освободить Марьинку и продвигаться по другим направлениям.

Ранее советник Пушилина Ян Гагин подтвердил переход под контроль Вооружённых сил России территории шиноремонтного завода в Марьинке.

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российская сторона не понесла потерь во время штурма шиноремонтного завода в Марьинке.