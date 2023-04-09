Советник Пушилина подтвердил переход под контроль России шиноремонтного завода в Марьинке
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС.
«В результате успешных штурмовых действий шиноремонтный завод в Марьинке перешёл под контроль Вооружённых сил России», — заявил Гагин.
Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российская сторона не понесла потерь во время штурма шиноремонтного завода в Марьинке.
Также отмечалось, что взятие под контроль территории завода позволит лучше контролировать западные окраины Марьинки, где ещё остаются украинские подразделения.