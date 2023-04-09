Советник Пушилина подтвердил переход под контроль России шиноремонтного завода в Марьинке

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Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин подтвердил переход под контроль Вооружённых сил России территории шиноремонтного завода в Марьинке в ДНР.
Советник Пушилина подтвердил переход под контроль России шиноремонтного завода в Марьинке
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС. 

«В результате успешных штурмовых действий шиноремонтный завод в Марьинке перешёл под контроль Вооружённых сил России», — заявил Гагин.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российская сторона не понесла потерь во время штурма шиноремонтного завода в Марьинке. 

Также отмечалось, что взятие под контроль территории завода позволит лучше контролировать западные окраины Марьинки, где ещё остаются украинские подразделения.

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