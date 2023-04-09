«Военная хроника»: ВС России взяли под свой контроль шиноремонтный завод в Марьинке в ДНР

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Бойцы Вооружённых сил России взяли под свой контроль шиноремонтный завод в Марьинке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Военная хроника».
«Военная хроника»: ВС России взяли под свой контроль шиноремонтный завод в Марьинке в ДНР
  • РИА Новости

Согласно предварительной информации, территорию предприятия взяли в результате штурмовых действий.

Российская сторона не понесла потери во время штурма, говорится в сообщении.

Отмечается, что взятие под контроль территории завода позволит лучше контролировать западные окраины Марьинки, где ещё остаются украинские подразделения.

1 апреля сообщалось, что штурмовые подразделения группировки Вооружённых сил России «Юг» ликвидировали до 15 военнослужащих украинской армии в районе Марьинки.

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