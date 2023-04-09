«Военная хроника»: ВС России взяли под свой контроль шиноремонтный завод в Марьинке в ДНР
- РИА Новости
Согласно предварительной информации, территорию предприятия взяли в результате штурмовых действий.
Российская сторона не понесла потери во время штурма, говорится в сообщении.
Отмечается, что взятие под контроль территории завода позволит лучше контролировать западные окраины Марьинки, где ещё остаются украинские подразделения.
1 апреля сообщалось, что штурмовые подразделения группировки Вооружённых сил России «Юг» ликвидировали до 15 военнослужащих украинской армии в районе Марьинки.