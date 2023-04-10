Секретарь СНБО Данилов призвал украинцев не ждать волшебных дат контрнаступления

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал украинцев не ждать волшебных дат контрнаступления.
Секретарь СНБО Данилов призвал украинцев не ждать волшебных дат контрнаступления
  • AP
  • © Libkos

«Украинское контрнаступление происходит каждый день. Не ждём волшебных дат, действуем спокойно, системно и последовательно», — написал он в Twitter.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что контрнаступление украинских военных формирований по всем пунктам сыграет на руку российским силам, которые сейчас занимают выгодные, укреплённые позиции.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин высказал мнение, что украинские военные понесут колоссальные потери в первые же часы контрнаступления.

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