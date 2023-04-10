СБУ арестовала военного по обвинению в сборе данных о нахождении систем HIMARS

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Военнослужащий бригады украинских ВМС задержан по обвинению в госизмене, сообщили в Службе безопасности Украины.
СБУ арестовала военного по обвинению в сборе данных о нахождении систем HIMARS
  • AFP
  • © Gints Ivuskans

Как говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале, по информации ведомства, мужчина «фиксировал места дислокации штаба, боевой техники и складов с ракетно-артиллерийским вооружением одной из воинских частей» Одесской области.

Кроме того, он якобы пытался обнаружить позиции реактивной артиллерийской системы HIMARS.

В конце марта офис генпрокурора Украины сообщил о задержании инженера-конструктора завода «Мотор Сич» по подозрению в госизмене.

В СБУ ранее сообщили о задержании по подозрению в госизмене блогера, который полгода якобы скрывался в Свято-Благовещенском мужском монастыре канонической Украинской православной церкви.

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