СБУ арестовала военного по обвинению в сборе данных о нахождении систем HIMARS

Военнослужащий бригады украинских ВМС задержан по обвинению в госизмене, сообщили в Службе безопасности Украины.

Как говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале, по информации ведомства, мужчина «фиксировал места дислокации штаба, боевой техники и складов с ракетно-артиллерийским вооружением одной из воинских частей» Одесской области.

Кроме того, он якобы пытался обнаружить позиции реактивной артиллерийской системы HIMARS.

В конце марта офис генпрокурора Украины сообщил о задержании инженера-конструктора завода «Мотор Сич» по подозрению в госизмене.

В СБУ ранее сообщили о задержании по подозрению в госизмене блогера, который полгода якобы скрывался в Свято-Благовещенском мужском монастыре канонической Украинской православной церкви.