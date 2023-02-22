В Киеве по подозрению в госизмене задержали блогера, скрывавшегося полгода в монастыре

В СБУ сообщили о задержании блогера по подозрению в госизмене, который полгода якобы скрывался в Свято-Благовещенском мужском монастыре канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Личности задержанного украинские спецслужбы не раскрывают.

«СБУ задержала в Киеве прокремлёвского блогера, который скрывался от правосудия в монастыре УПЦ. В августе прошлого года ему заочно сообщили о подозрении по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины», — говорится в официальном сообщении.

По версии СБУ, мужчина якобы пытался скрываться на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ.

В вину ему вменяют подготовку и публикацию статей, дискредитирующих власть Украины.

Ранее в СБУ сообщили о задержании на линии соприкосновения в Донбассе депутата Северского городского совета от запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» за якобы сотрудничество с Россией.